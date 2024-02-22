Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
48-летнюю знаменитость фотографы заметили на улице Нью-Йорка с новой прической — телезвезда перекрасилась в блонд. Джоли запечатлели в белом лонгсливе, длинном пальто черного цвета и брюках-клеш. Свой образ она дополнила темными очками. При этом в руках Джоли держала объемную сумку.
Ранее бывший муж Анджелины Джоли рассказал об их необычном свидании.
Отметим, что на днях российская инфлюенсерша Виктория Боня опубликовала видео, на котором ее приняли за Анджелину Джоли.