Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летнюю знаменитость фотографы заметили на улице Нью-Йорка с новой прической — телезвезда перекрасилась в блонд. Джоли запечатлели в белом лонгсливе, длинном пальто черного цвета и брюках-клеш. Свой образ она дополнила темными очками. При этом в руках Джоли держала объемную сумку.