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22 февраля 2024, новость

Анна Снаткина показала редкое семейное фото

Актриса призналась, что время, проведенное с семьей, для нее бесценно

Анна Снаткина поделилась в личном блоге семейным фото с мужем, актером Виктором Васильевым, и дочерью Вероникой. Супруги с наследницей, облачившись в зимние комбинезоны, сделали снимок на фоне заснеженного леса.

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«Зима учит безмятежности и неспешности. Каждая снежинка — учитель изящества. И неважно, что скоро весна. Следующая, надеюсь, не менее красивая и снежная, наступит очень скоро… Время быстротечно, поэтому каждое мгновение, проведенное с семьей, бесценно! Берегите любимых», — отметила Снаткина.

Поклонники признались, что восхищаются семьей актрисы, и пожелали им счастья.

Напомним, Анна Снаткина и Виктор Васильев сыграли свадьбу в 2012 году. Церемония прошла в Летнем дворце в Санкт-Петербурге. Спустя год у пары родилась дочь Вероника.

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