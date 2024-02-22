Анна Снаткина показала редкое семейное фото

Анна Снаткина поделилась в личном блоге семейным фото с мужем, актером Виктором Васильевым, и дочерью Вероникой. Супруги с наследницей, облачившись в зимние комбинезоны, сделали снимок на фоне заснеженного леса.
«Зима учит безмятежности и неспешности. Каждая снежинка — учитель изящества. И неважно, что скоро весна. Следующая, надеюсь, не менее красивая и снежная, наступит очень скоро… Время быстротечно, поэтому каждое мгновение, проведенное с семьей, бесценно! Берегите любимых», — отметила Снаткина.
Поклонники признались, что восхищаются семьей актрисы, и пожелали им счастья.
Напомним, Анна Снаткина и Виктор Васильев сыграли свадьбу в 2012 году. Церемония прошла в Летнем дворце в Санкт-Петербурге. Спустя год у пары родилась дочь Вероника.