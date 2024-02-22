Анна Снаткина показала редкое семейное фото

Анна Снаткина поделилась в личном блоге семейным фото с мужем, актером Виктором Васильевым, и дочерью Вероникой. Супруги с наследницей, облачившись в зимние комбинезоны, сделали снимок на фоне заснеженного леса.

<div id="vk_post_-48064554_43574"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43574", -48064554, 43574, 'QAMbd2ZorPFBcVM81EXNBe8gjpQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зима учит безмятежности и неспешности. Каждая снежинка — учитель изящества. И неважно, что скоро весна. Следующая, надеюсь, не менее красивая и снежная, наступит очень скоро… Время быстротечно, поэтому каждое мгновение, проведенное с семьей, бесценно! Берегите любимых», — отметила Снаткина.

Поклонники признались, что восхищаются семьей актрисы, и пожелали им счастья.