Трейлер дня: Михалкова, Робак и бабушки-сплетницы

Вышла тизер-сцена комедийного сериала «Ангелы района», где герои Анны Михалковой и Александра Робака пререкаются с всеведущими дворовыми старушками. Также в картине снимались Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.
Сюжет вертится вокруг семейства Шаталовых, играющего важную роль в жизни родного района. Алена — глава управляющей компании, Михаил — доктор в поликлинике, а их сын Артем — участковый в местном отделении полиции. Ежедневно Шаталовы решают проблемы своих соседей, постоянно попадая в нелепые и смешные ситуации. Но однажды в их семье назревают неприятности, грозящие вырасти до крупных масштабов.
Режиссерское кресло занял Эдуард Парри, поставивший «Исправление и наказание» и «Жили-были».
Сериал «Ангелы района» выйдет в 2024 году.