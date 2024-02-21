Трейлер дня: Михалкова, Робак и бабушки-сплетницы

Сюжет вертится вокруг семейства Шаталовых, играющего важную роль в жизни родного района. Алена — глава управляющей компании, Михаил — доктор в поликлинике, а их сын Артем — участковый в местном отделении полиции. Ежедневно Шаталовы решают проблемы своих соседей, постоянно попадая в нелепые и смешные ситуации. Но однажды в их семье назревают неприятности, грозящие вырасти до крупных масштабов.