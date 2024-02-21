Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва

Екатерина Ковальчук

Российская актриса театра и кино Екатерина Ковальчук раскрыла подробности своего состояния после разрыва с комиком Гариком Харламовым спустя 3,5 года отношений. Об этом она сообщила в своей соцсети.

Артистка опубликовала пост в честь своего 31-летия и заявила о том, что родилась заново.

«Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума. В добрый путь», — написала актриса.

О том, что Гарик Харламов расстался со своей девушкой актрисой Екатериной Ковальчук, стало известно в феврале этого года.