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21 февраля 2024, новость

Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва

Екатерина Ковальчук заявила, что переродилась после расставания с артистом
Екатерина Ковальчук
Екатерина Ковальчук

Российская актриса театра и кино Екатерина Ковальчук раскрыла подробности своего состояния после разрыва с комиком Гариком Харламовым спустя 3,5 года отношений. Об этом она сообщила в своей соцсети.

Артистка опубликовала пост в честь своего 31-летия и заявила о том, что родилась заново.

«Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума. В добрый путь», — написала актриса.

О том, что Гарик Харламов расстался со своей девушкой актрисой Екатериной Ковальчук, стало известно в феврале этого года.

Пара впервые появилась на публике в июне 2021 года. Они вместе посетили матч сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, их роман начался в 2020 году. До этого Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, с которой прожил в браке семь лет.

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