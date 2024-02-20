Трейлер дня: Сергей Пускепалис в пронзительной драме про Афган

В центре сюжета девушка Дина, отправившаяся на стажировку в медицинский госпиталь в Афганистане. Там она не только видит ужасы войны, но и встречает свою любовь — офицера Герасимова. А когда Дина оказывается в опасности, Герасимов, рискуя жизнью, бросается на ее спасение.