Трейлер дня: Сергей Пускепалис в пронзительной драме про Афган

Вышел трейлер военной драмы «Вернуть любой ценой», где одну из своих последних ролей сыграл актер Сергей Пускепалис. Вместе с ним снимались Глеб Пускепалис, Марина Александрова, Антон Батырев, Юлия Александрова, Алексей Кравченко.
В центре сюжета девушка Дина, отправившаяся на стажировку в медицинский госпиталь в Афганистане. Там она не только видит ужасы войны, но и встречает свою любовь — офицера Герасимова. А когда Дина оказывается в опасности, Герасимов, рискуя жизнью, бросается на ее спасение.
Режиссером сериала выступил Тимур Алпатов, снявший «Художника» и «Глухаря».
Премьера восьмисерийной драмы «Вернуть любой ценой» состоится 23 февраля на Kion.