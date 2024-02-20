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20 февраля 2024, новость

Марина Александрова показала фото в купальнике

Актриса отдыхает на Мальдивах

Марина Александрова показала фото с отдыха на Мальдивах. На одном из кадров актриса запечатлена в купальнике и специальной маске для снорклинга. Звезда призналась, что любит активный отдых.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну, красоту не спрячешь! Это я про подводный мир Мальдив, конечно. Наплавались, рыб насмотрелись, а устрицы какие… Неземная красота, подводная!» — сообщила Александрова.

Также она показала поклонникам фото в длинном черном платье на фоне океана и пальмы, отметив, что этот кадр поместит в альбом для внуков.

Ранее Марина Александрова отдыхала с семьей в Китае.

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