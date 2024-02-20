Марина Александрова показала фото в купальнике

Марина Александрова показала фото с отдыха на Мальдивах. На одном из кадров актриса запечатлена в купальнике и специальной маске для снорклинга. Звезда призналась, что любит активный отдых.

<div id="vk_post_-122141110_29054"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29054", -122141110, 29054, 'isMa3hEGnYbzCPV4utSTcmqrGDY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну, красоту не спрячешь! Это я про подводный мир Мальдив, конечно. Наплавались, рыб насмотрелись, а устрицы какие… Неземная красота, подводная!» — сообщила Александрова.

Также она показала поклонникам фото в длинном черном платье на фоне океана и пальмы, отметив, что этот кадр поместит в альбом для внуков.