Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 февраля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» рассказал об отношениях с Буруновым и Янковским

Актер Рузиль Минекаев признался, что боялся заговорить с Сергеем Буруновым на съемках
Кадр из сериала «Слово пацана»
Сергей Бурунов и Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что боялся Сергея Бурунова на съемках. Об этом он сообщил на онлайн-шоу «Кино в деталях».

«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили. Я боялся начать разговор. Очень нервничал и стеснялся. Боялся, что он подумает обо мне что-то не так, поэтому не осмелился что-либо сказать», — вспомнил Минекаев.

При этом он уточнил, что у него сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который исполнил роль его экранного брата. По словам Минекаева, коллега поражал его своей простотой на протяжении съемок сериала. Например, Янковский постоянно интересовался, как прошел день у актера или как его настроение. Сам Минекаев признается, что считал Янковского «недосягаемым» артистом.

«Мне всегда казалось, что такие артисты — недосягаемые. Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни», — резюмировал актер.

Ранее Рузиль Минекаев рассказал о страхах на съемках «Слова пацана». Актер признался, что не мог расслабиться на съемках сериала.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Слово пацана
Слово пацана. Кровь на асфальте
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев
Никита Кологривый
Кологривый объяснил, почему всегда опаздывает на съемки
Иван Янковский
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Подслушано в Рыбинске
Звезда «Слова пацана» сыграл хулигана в новом сериале: первые кадры
Анна Пересильд
Анна Пересильд спела «Седую ночь» с детским хором
Андрей Максимов
Стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» вместо Кологривого
Кадр из сериала «Слово пацана»
Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Звезда «Слова пацана» занял у матери 110 тыс. рублей для переезда в Москву
Никита Кологривый
Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном
Евгений Цыганов
Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»
Кадр из сериала «Слово пацана»
«Слово пацана» выйдет на ТВ без изменений
Лев Зулькарнаев
Звезда «Слова пацана» отказался критиковать коллег по сериалу
Лев Зулькарнаев
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев: «Я играл и гопника, и Пушкина»
Иван Янковский и Диана Пожарская
Янковский ответил на критику Кологривого в адрес советских актеров
Леон Кемстач
Звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой на сцене в Дубае
Леон Кемстач и Анна Пересильд
Леон Кемстач признался, с кем бы пошел на свидание
Леон Кемстач
Звезда «Слова пацана» высказался о втором сезоне
Кадр из сериала «Слово пацана»
Пальто из «Слова пацана» выбрал рабочую профессию
Кадр из сериала «Слово пацана»
Адидас-младший рассказал о переменах в жизни после «Слова пацана»
Дмитрий Певцов
Певцов назвал «Слово пацана» победой отечественного кино
Кадр из сериала «Слово пацана»
Актер «Слова пацана» рассказал о страхах после выхода сериала
Кадр из сериала «Аутсорс»
Иван Янковский снимается в сериале про тюрьму: первые кадры
Кадр из сериала «Слово пацана»
Анна Пересильд рассказала, как попала на кастинг в «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Жена звезды «Слова пацана» рассказала, ревнует ли его к Анне Пересильд
Кадр из сериала «Слово пацана»
Звезда сериала «Слово пацана» отказался от работы в театре
Милош Бикович
Милош Бикович высказался о сериале «Слово пацана»
Никита Кологривый
Звезда «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
Сергей Лазарев
Лазарев повторил танец из «Слова пацана» в новогоднем фильме ТНТ
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Оксана Домнина и Роман Костомаров
Костомаров и Домнина повторили танец из «Слова пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Анна Пересильд заявила, что не ждет второго сезона «Слова пацана»
Юлия Пересильд
Названы актер и актриса года
Андрей Золотарев
Сценарист «Слова пацана» высказался о продолжении сериала
Антон Богданов с женой
Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Зрители рассказали, хотят ли продолжения сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Иван Янковский высказался о финале «Слова пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Сценарист «Слова пацана» раскрыл причины пересъемки финала
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Автор книги «Слово пацана» задумал написать о женских бандах
Кадр из сериала «Слово пацана»
Зрители назвали любимого персонажа из сериала «Слово пацана»
Юлия Пересильд с дочерью Анной
Юлия Пересильд высказалась о работе дочери в сериале «Слово пацана»
Ксения Бородина
Ксения Бородина ответила на критику шуток про «Слово пацана»
Елизавета Базыкина
10 вопросов звезде. Елизавета Базыкина — о «Слове пацана» и не только
Instasamka
Instasamka, Баста и другие звезды на съемках новогоднего шоу
Кадр из сериала «Слово пацана»
Премьеру финальной серии «Слова пацана» перенесли из-за досъемок
Кадр из сериала «Слово пацана»
«Слово пацана. Кровь на асфальте»: даты выхода 2 сезона сериала
Кадр из сериала «Слово пацана»
В Госдуме объяснили, почему «Слово пацана» не запретят
Зрители нашли киноляпы в сериале «Слово пацана»
Зрители нашли киноляпы в «Слове пацана»
Иван Янковский и Диана Пожарская (фото: соцсети)
Иван Янковский показал фото с женой на вручении премии
Кадр из сериала «Слово пацана»
Янковский назвал «чушпанами» сливших новую серию «Слова пацана»
Вячеслав Копейкин
Марат, Айгуль, Турбо, Пальто: все о молодых актерах из сериала «Слово пацана»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Камера! Мотор!»
Камера Мотор
Трейлер
Кадр из сериала «Курьеры»
Курьеры
Трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N2
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Летучий корабль
Трейлер №3
Кадр из сериала «Внутри убийцы»
Внутри убийцы
Трейлер N2
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Годзилла и Конг: Новая империя
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Девица»
Девица
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Омен. Непорочная
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь