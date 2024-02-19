Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез надела шелковое платье ярко-розового цвета с разрезом на бедре и глубоким декольте. В откровенном наряде 54-летняя актриса появилась в студии шоу Джимми Фэллона в Нью-Йорке.

Поклонники восхитились ее смелым выходом и отметили, что розовый артистке к лицу.

Сейчас Лопез участвует в промо-туре своего фильма «Это я… сейчас: История любви». По всей видимости, в шоу телеведущего она рассказывала и о своей новой работе.

Дженнифер Лопез и Джимми Фэллон | Источник: Legion-Media.ru

Новый фильм режиссера Дэйва Мейерса расскажет о творческом пути актрисы и певицы, а также об ее отношениях с мужчинами. Картина вышла на стриминговом сервисе Prime Video. Ранее актриса представила фильм в Лос-Анджелесе, а на премьере ее поддержал муж Бен Аффлек.