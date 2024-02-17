Уилл Смит получил новую роль после скандала на «Оскаре»

Уилл Смит | Источник: Legion-Media.ru

Актер Уилл Смит получил главную роль в криминальном боевике «Сахарные бандиты». Об этом сообщает Variety.

55-летний актер сыграет ветерана войны в Ираке по имени Нил Мейвен. По сюжету Мейвен заключает союз с другими военными ветеранами, который направлен против бостонской наркоторговли.

Сценарий боевика «Сахарные бандиты» основан на книге 2010 года «Дьяволы в изгнании» Чака Хогана. Проект находится в разработке более десяти лет, поскольку экранизация книги была первоначально предложена компанией Universal в 2013 году.

Роль в фильме стала первым громким проектом для Смита со времен его роли в 2022 году в «Освобождении». После скандала на «Оскаре» актер на некоторое время лишился крупных ролей в кино.

Напомним, что в марте 2022 года во время церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады Пинкетт Смит.