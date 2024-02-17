Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 февраля 2024, новость

Уилл Смит получил новую роль после скандала на «Оскаре»

Роль в «Сахарных бандитах» станет первым проектом актера с 2022 года
Уилл Смит
Уилл Смит | Источник: Legion-Media.ru

Актер Уилл Смит получил главную роль в криминальном боевике «Сахарные бандиты». Об этом сообщает Variety.

55-летний актер сыграет ветерана войны в Ираке по имени Нил Мейвен. По сюжету Мейвен заключает союз с другими военными ветеранами, который направлен против бостонской наркоторговли.

Сценарий боевика «Сахарные бандиты» основан на книге 2010 года «Дьяволы в изгнании» Чака Хогана. Проект находится в разработке более десяти лет, поскольку экранизация книги была первоначально предложена компанией Universal в 2013 году.

Роль в фильме стала первым громким проектом для Смита со времен его роли в 2022 году в «Освобождении». После скандала на «Оскаре» актер на некоторое время лишился крупных ролей в кино. 

Напомним, что в марте 2022 года во время церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады Пинкетт Смит

Позднее жена Смита призналась, что знаменитый инцидент на «Оскаре» помог спасти их брак.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Крис Рок
Chris Rock
Уилл Смит
Will Smith
Освобождение
Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Курьеры»
Курьеры
Трейлер
Кадр из сериала «Сочувствующий»
Сочувствующий
Трейлер N2
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Летучий корабль
Трейлер №3
Кадр из сериала «Внутри убийцы»
Внутри убийцы
Трейлер N2
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Годзилла и Конг: Новая империя
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Девица»
Девица
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Омен. Непорочная
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Сказки Гофмана
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь