Сериал на выходные: эмоциональная драма в духе «Контейнера»

37-семилетняя Эли и 42-летний Идо — любящая семейная пара. Оба супруга увлечены своей работой: она трудится редактором, он — юрист в небольшой фирме. Для полного счастья им не хватает ребенка, но с этим есть проблемы.
Пережив нескольких неудачных попыток забеременеть, супруги обращаются в агентство, где подыскивают суррогатных матерей. Там они знакомятся с дерзкой, но немного растерянной матерью-одиночкой Хен, которой нужны деньги.
Будущим родителям и суррогатной матери придется старательно выстраивать отношения, которые необходимо будет прервать через девять месяцев. На протяжении восьми серий, с интимными подробностями, но деликатно, исследуется тема суррогатного материнства, которой касался и российский сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли.
Впрочем, сериал «Чужое тело» не ограничивается одним мотивом. У каждого из героев имеются свои амбиции, проблемы и успехи. Самой яркой и драматичной выглядит судьба Хен: в одиночку вынужденная воспитывать сына, она пытается разобраться с бывшим мужем и тянуть рабочую лямку, не теряя ни чувства юмора, ни чувства собственного достоинства.