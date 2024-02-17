Сериал на выходные: эмоциональная драма в духе «Контейнера»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356074&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

37-семилетняя Эли и 42-летний Идо — любящая семейная пара. Оба супруга увлечены своей работой: она трудится редактором, он — юрист в небольшой фирме. Для полного счастья им не хватает ребенка, но с этим есть проблемы.

Пережив нескольких неудачных попыток забеременеть, супруги обращаются в агентство, где подыскивают суррогатных матерей. Там они знакомятся с дерзкой, но немного растерянной матерью-одиночкой Хен, которой нужны деньги.

Чужое тело 2023 / Израиль 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Будущим родителям и суррогатной матери придется старательно выстраивать отношения, которые необходимо будет прервать через девять месяцев. На протяжении восьми серий, с интимными подробностями, но деликатно, исследуется тема суррогатного материнства, которой касался и российский сериал «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли.