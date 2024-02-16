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16 февраля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала

Звездные гости собрались в старинном особняке, где прошел светский показ детектива «Престиж»

В московском особняке Смирнова прошла закрытая премьера многосерийного ироничного детектива «Престиж».

Мероприятие посетили исполнители главных ролей Ирина Розанова, Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Аскар Ильясов, Вера Кинчева, а также Ирина Дубцова и Глафира Глазунова, для которых этот проект стал сериальным дебютом.

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Гостей вечера ждала атмосфера загадок и тайн, соответствующая сюжету шоу, рассказывающего о жителях престижного поселка, чью привычную жизнь нарушает убийство няни одной из семей. В процессе расследования выясняется, что у каждого из соседей есть свои тайны и мотивы для преступления.

С помощью профессионального таролога и карт, созданных эксклюзивно к премьере сериала, зрителям предлагалось угадать, кто из героев картины виновен в смерти няни, а после просмотра первой серии отдать свой голос за одного из подозреваемых.

Онлайн-премьера сериала «Престиж» также состоялась 15 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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