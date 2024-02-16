Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала

Гостей вечера ждала атмосфера загадок и тайн, соответствующая сюжету шоу, рассказывающего о жителях престижного поселка, чью привычную жизнь нарушает убийство няни одной из семей. В процессе расследования выясняется, что у каждого из соседей есть свои тайны и мотивы для преступления.