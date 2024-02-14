Трейлер дня: звезда «Очень странных дел» дает отпор дракону

Вышел трейлер фэнтези «Девица», где главную роль исполнила актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела». В картине также снимались Ник Робинсон, Робин Райт и Анджела Бассетт.
Фильм рассказывает о девушке Элоди, вышедшей замуж за красавчика-принца. Вскоре она узнает, какая на самом деле участь ей уготована. Королевская семья собирается принести юную принцессу в жертву дракону в качестве древнего долга. Но Элоди не желает отправляться на гибель и вступает с огнедышащим монстром в схватку.
Режиссером фильма выступил Хуан Карлос Фреснадильо, поставивший «28 недель спустя».
Премьера картины «Девица» состоится на Netflix 8 марта.