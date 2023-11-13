Скромная девица Элоди соглашается выйти замуж за принца-красавца Генри. Однако вскоре выясняется, что героине предначертана другая судьба — королевская семья собирается принести ее в жертву дракону в качестве древнего долга. Но Элоди не желает добровольно идти на верную смерть. Брошенная в пещеру, она должна вступить в схватку с огнедышащим монстром и использовать все свои возможности, чтобы выжить.

«Девица» (2024) — фэнтези с Милли Бобби Браун, Робин Райт и Ником Робинсоном в главных ролях.