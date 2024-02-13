Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры

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События картины происходят в недалеком будущем. Мир изменился из-за климатической катастрофы, приведшей к ядерной войне. Цивилизация разрушена, города застыли в руинах, земли выжжены. Даже техника не работает, а бензин бесполезен. Главной валютой в новом мире стали два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47.

По пустошам в одиночестве бредет Ронин, которого преследуют призраки прошлого, охотники за головами и бандиты. Однажды он встречает на своем пути своенравную девочку-подростка Марию. В обмен на высокое вознаграждение юная гордячка просит Ронина проводить ее в то место, где она родилась.

«Мы снимали два месяца в Казахстане — в степях. Это была фантастическая киноэкспедиция, одна из самых запоминающихся! Все было как в пионерском лагере: мы вместе жили в деревянных домиках, перестукивались через стену, ловили в ночи каких-то жуков или сверчков, потому что они никому спать не давали. А смены каждый день начинались в 4 утра. У нас была интернациональная съемочная команда, а это всегда дает такой мощный позитивный толчок к съемочному процессу», — рассказывает Юрий Колокольников, исполнивший роль Ронина.

Режиссером и сценаристом выступает Макс Шишкин, для которого фильм стал дебютом в полном метре.