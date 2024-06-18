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Последний ронин

Последний ронин (2024)

Последний ронин
2024боевикприключенияфантастика

Сюжет фильма «Последний ронин»

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Недалекое будущее. Мир сильно изменился в результате климатической катастрофы, приведшей к глобальной ядерной войне. Цивилизации почти не осталось — немногочисленные выжившие обитают среди выжженных земель на руинах бывших городов. Техники нет, бензин бесполезен, деньги не имеют значения, а главной валютой стали два патрона — 9 мм и 7.62 от АК-47. Путник-одиночка Ронин бредет по пустошам, преследуемый призраками прошлого, охотниками за головами и прочими бандитами. Годами он заново создает карту континента и странствует в поисках убийцы своего отца. Но однажды Ронин встречает своенравную девочку-подростка Марию. В обмен на хорошее вознаграждение новая знакомая просит героя сопроводить ее туда, где она родилась.

«Последний ронин» — приключенческий боевик о мире будущего с Юрием Колокольниковым и Дианой Енакаевой в главных ролях. Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Макса Шишкина. Также в картине сыграли Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев.

Режиссер

Макс Шишкин

В ролях

Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

6
Кадр из Последний ронин
Кадр из Последний ронин
Кадр из Последний ронин
Кадр из Последний ронин
Кадр из Последний ронин
Кадр из Последний ронин
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Последний ронин (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Последний ронин. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Последний ронин, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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