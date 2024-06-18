Последний ронин (2024)

Недалекое будущее. Мир сильно изменился в результате климатической катастрофы, приведшей к глобальной ядерной войне. Цивилизации почти не осталось — немногочисленные выжившие обитают среди выжженных земель на руинах бывших городов. Техники нет, бензин бесполезен, деньги не имеют значения, а главной валютой стали два патрона — 9 мм и 7.62 от АК-47. Путник-одиночка Ронин бредет по пустошам, преследуемый призраками прошлого, охотниками за головами и прочими бандитами. Годами он заново создает карту континента и странствует в поисках убийцы своего отца. Но однажды Ронин встречает своенравную девочку-подростка Марию. В обмен на хорошее вознаграждение новая знакомая просит героя сопроводить ее туда, где она родилась.

«Последний ронин» — приключенческий боевик о мире будущего с Юрием Колокольниковым и Дианой Енакаевой в главных ролях. Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Макса Шишкина. Также в картине сыграли Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев.