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11 февраля 2024, новость

Брэдли Купер вспомнил съемки в «Сексе в большом городе»

Актер сыграл свою первую роль во втором сезоне культового сериала
Брэдли Купер
Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Актерский дебют Брэдли Купера состоялся в культовом «Сексе в большом городе». 24-летний начинающий артист буквально на пару минут мелькнул в эпизодической роли в четвертом эпизоде второго сезона мегапопулярного шоу. У его персонажа по имени Джейк завязалась интрижка с главной героиней сериала. Кэрри даже поехала кататься вместе с ним на машине, но сбежала после того, как Джейк увидел ее на обложке журнала.

На днях Брэдли выступил на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, где вспомнил свои ощущения после того, как получил столь желанную роль. «Я сходил на прослушивание, но в то время я еще не осознавал, что смогу когда-нибудь получить работу в кино или на телевидении. Честно говоря, я думал, что буду работать швейцаром в отеле "Морганс", но потом мне посчастливилось попасть на этот кастинг. Помню, когда мне позвонили и сказали, что роль моя, я был в ужасе: "Что, значит, мне действительно придется это сделать?"» — рассказал актер.

Была и еще одна проблема. На кастинге Брэдли сказал, что умеет водить машину с механической коробкой передач, тогда как в действительности не имел представления, как с ней управляться. «Поэтому меня отправили в автошколу», — с улыбкой вспомнил актер.

В итоге Купер так и не смог обучиться этой сложной науке и в кадре автомобилем управлял дублер: «Я все равно все испортил, поэтому они попросили кого-то другого вести машину, а мне нужно было просто притвориться, что мы останавливаемся». Тем не менее сами съемки, по словам актера, были очень веселыми, а о звезде сериала Саре Джессике Паркер он отозвался в самых хвалебных выражениях.

Ранее стало известно, что Брэдли Купер запретил стулья на съемках своих фильмов.

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