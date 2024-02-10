Брэд Питт посетил кинофестиваль с возлюбленной

Брэд Питт на съемках фильма «Формула-1» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон стали гостями Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Об этом сообщает People.

На сцене голливудский актер вручил статуэтку своему другу, актеру Брэдли Куперу. Последний выиграл в номинации «Выдающийся актер года» за исполнение роли Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро».

Впервые слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились в ноябре 2022 года. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон».

Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.