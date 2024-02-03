Брэда Питта назвали пенсионером из-за внешнего вида

Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт вышел на публику в панаме и кроксах. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летний актер надел плюшевую толстовку, белые брюки, панаму и кроксы. Однако читатели сайта не оценили образ звезды и назвали его пенсионером.

«Выглядит на 80 лет», «В этой шляпе он смотрится нелепо», «Модная катастрофа», «Похож на деда», — написали пользователи сайта.

Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

На днях пластический хирург рассекретил операции Брэда Питта. Эксперт сравнил фотографии актера в 2020-м и 2023 годах и рассказал, какие операции он предположительно сделал. Он отметил шрам актера на ухе, подтверждающий круговую подтяжку лица. Подобная операция стоит около $130 тысяч (почти 12 миллионов рублей).

«Нормальные признаки старения на первом снимке — глубокие морщины, потеря объема в области глаз и середины лица, немного обвисшая кожа в нижней части лица. В прошлом году он выглядел гораздо моложе», — объяснил врач.