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10 февраля 2024, новость

В США сообщили о работе над приквелом к «Игре престолов» об Эйгоне Таргариене

THR: HBO возобновила работу над приквелом «Игры престолов»

Американская телекомпания HBO возобновила работу над приквелом к сериалу «Игра престолов». Он будет посвящен Эйгону Таргариену. Об этом 8 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Приквел получит название «Завоевание Эйгона» (Aegon’s Conquest). Сюжет будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном, а также его сестрам-женам Рейнис и Висенье и их драконам.

Зрителям покажут события, предшествующие тем, что отражены в первом приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона».

Издание уточняет, что над проектом работает сценарист Мэттсон Томлин, известный по работе над фильмами «Бэтмен» (2022) и «Бэтмен 2» (2025).

При этом HBO отказалась комментировать эту информацию.

Работа над приквелом была приостановлена в мае 2023 года из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Ранее звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи.

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