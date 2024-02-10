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10 февраля 2024, новость

Михаил Боярский перенес операцию на сердце

Mash: актеру провели операцию на сердце
Михаил Боярский
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист России Михаил Боярский перенес плановую операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Боярского уже выписали. Он провел в стационаре три дня.

При этом представители Театра имени Ленсовета заявляли, что Боярский проходил в больнице плановое обследование. Ни о какой операции речи не шло.

27 ноября 2023 года артист был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение хорошим.

4 декабря Михаила Боярского выписали из больницы. Тогда артист заявил, что чувствует себя «замечательно». Он уехал домой в сопровождении жены Ларисы Луппиан. 31 декабря стало известно, что актер вернулся на сцену театра имени Ленсовета. Он принял участие в постановке «В этом милом старом доме».

Ранее Лариса Луппиан раскрыла секрет долгого брака с Боярским.

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