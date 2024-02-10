Сериал на выходные: жаркий триллер о мести по роману Дюма

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356204&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

История поломанной судьбы юного Дантеса и его жестокой и продуманной мести в «Монтекристо» перенесена в наши дни. Cобытия разворачиваются не во Франции, а на Кубе (куда немедленно хочется отправиться), в Испании и Майами.

Загадочный сорокалетний красавец Алехандро Монтекристо — гендир процветающей компании. Его успех вызывает удивление у многих, в том числе у испанского аристократа Фернандо Мондего. Завистник начинает копаться в прошлом обаятельного выскочки. Он и не подозревает, что Монтекристо — тот самый хрупкий юноша, которому он несколько лет назад причинил столько бед.

6.6 Монтекристо 2023 / США, Испания 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

Все, кто хоть раз в жизни перелистывал страницы романа Дюма-старшего, будут удивлены, с какой изобретательностью книжные события встроены в современность. Мрачный замок Иф превратился в живописную тюрьму, Фариа теперь может вовремя воспользоваться дубинкой, а компания неузнанного мстителя занимается высокими технологиями.

И хотя на экране нет ни одного французского аристократа, а главный герой — и вовсе кубинец, в экранизации сохранилось главное: дух авантюризма и возмездия.