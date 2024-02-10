Сериал на выходные: жаркий триллер о мести по роману Дюма

История поломанной судьбы юного Дантеса и его жестокой и продуманной мести в «Монтекристо» перенесена в наши дни. Cобытия разворачиваются не во Франции, а на Кубе (куда немедленно хочется отправиться), в Испании и Майами.
Загадочный сорокалетний красавец Алехандро Монтекристо — гендир процветающей компании. Его успех вызывает удивление у многих, в том числе у испанского аристократа Фернандо Мондего. Завистник начинает копаться в прошлом обаятельного выскочки. Он и не подозревает, что Монтекристо — тот самый хрупкий юноша, которому он несколько лет назад причинил столько бед.
Все, кто хоть раз в жизни перелистывал страницы романа Дюма-старшего, будут удивлены, с какой изобретательностью книжные события встроены в современность. Мрачный замок Иф превратился в живописную тюрьму, Фариа теперь может вовремя воспользоваться дубинкой, а компания неузнанного мстителя занимается высокими технологиями.
И хотя на экране нет ни одного французского аристократа, а главный герой — и вовсе кубинец, в экранизации сохранилось главное: дух авантюризма и возмездия.
Исполнитель роли Монтекристо Уильям Леви не похож ни на одного кинематографического Эдмона Дантеса: по его красивому лицу не проскальзывает ни капли страдания. Но сюжет закручен крепко и подарит немало сюрпризов даже тем, кто детально помнит книгу и другие экранизации: от фильма «Граф Монте-Кристо» с Жаном Маре и сериала с Жераром Депардье до «Узника замка Иф».