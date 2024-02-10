Дочь Цыганова, Хакамада, Лисовец: звезды на премьере французской мелодрамы

Сюжет картины разворачивается в мире кулинарного искусства Франции конца XIX века и рассказывает о дуэте одаренных поваров Эжени и Додене, чьи изысканные блюда способны впечатлить лучших шеф-поваров со всего мира. Доден, давно влюбленный в Эжени, хочет жениться на ней. Завоевывая сердце возлюбленной, он навсегда изменит мир кулинарии.