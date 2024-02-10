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10 февраля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Дочь Цыганова, Хакамада, Лисовец: звезды на премьере французской мелодрамы

Знаменитости посетили светский показ романтической комедии «Рецепт любви» с Жюльет Бинош

В Москве состоялась светская премьера фильма «Рецепт любви» Чан Ань Хунга, призера 76-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Гостями вечера стали Полина Цыганова, Алена Долецкая, Ирина Хакамада, Даниил Воробьев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Влад Лисовец, Дарья Жовнер, Николай Лебедев и другие звезды.

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Сюжет картины разворачивается в мире кулинарного искусства Франции конца XIX века и рассказывает о дуэте одаренных поваров Эжени и Додене, чьи изысканные блюда способны впечатлить лучших шеф-поваров со всего мира. Доден, давно влюбленный в Эжени, хочет жениться на ней. Завоевывая сердце возлюбленной, он навсегда изменит мир кулинарии.

Главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Жюльет Бинош и лауреат премии «Сезар» Бенуа Мажимель. Гастрономическим консультантом на съемках фильма выступил обладатель 14 звезд «Мишлен» Пьер Ганьер, также сыгравший одну из ролей.

В российский прокат «Рецепт любви» выйдет 14 февраля.

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