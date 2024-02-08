Трейлер дня: приквел «Тихого места» показывает, с чего все началось

В фильме снялись оскароносная Лупита Нионго («12 лет рабства»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Алекс Вулф («Реинкарнация»). Режиссерское кресло занял Майкл Сарноски («Свинья»). Джон Красински, поставивший «Тихое место» и его продолжение и сыгравший одного из главных героев, теперь выступает в качестве продюсера и автора сценария. Эмили Блант в картине тоже, скорее всего, не появится.