Трейлер дня: приквел «Тихого места» показывает, с чего все началось

Вышел первый трейлер хоррора «Тихое место: День первый», где человечество переживает вторжение инопланетных существ c тончайшим слухом. Фильм является спин-оффом и одновременно приквелом триллеров «Тихое место» и «Тихое место 2» с Джоном Красински, Эмили Блант и Киллианом Мерфи.
Действие разворачивается в Нью-Йорке, куда прибыли слепые инопланетные монстры, обладающие удивительно острым слухом. События посвящены началу вторжения и рассказывают историю совершенно новых героев.
В фильме снялись оскароносная Лупита Нионго («12 лет рабства»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Алекс Вулф («Реинкарнация»). Режиссерское кресло занял Майкл Сарноски («Свинья»). Джон Красински, поставивший «Тихое место» и его продолжение и сыгравший одного из главных героев, теперь выступает в качестве продюсера и автора сценария. Эмили Блант в картине тоже, скорее всего, не появится.
Мировая премьера фильма «Тихое место: День первый» запланирована на 28 июня.