Звезда «Не родись красивой» жалеет об участии в проекте

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова стала героиней шоу «Откройте, Давид!». В интервью она рассказала, что сериал «Не родись красивой» сделал ее популярной, но, несмотря на это, она жалеет, что сыграла в нем одну из главных ролей.

«“Не родись красивой” — это несерьезно, и я отдаю себе об этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым», — считает Ломоносова.

Она отметила, что долгое время режиссеры не хотели ей давать работу в серьезных проектах, а зрители ассоциировали только с ее героиней Кирой Воропаевой.

«Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал — попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Возможно, до сих пор некоторые серьезные режиссеры думают: “Давайте позовем Ломоносову… А, она из “Не родись красивой”», — добавила актриса.

Ломоносова уже смирилась с тем, что ее не воспринимают как серьезную драматическую актрису. Тем не менее, она рада, что зрители ее все равно любят и идут на спектакли с ее участием.