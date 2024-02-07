В Кремле отреагировали на отказ снимать Биковича в сериале HBO

Милош Бикович | Источник: PersonaStars

В Кремле отреагировали на отказ американского телесервиса HBO снимать актера с российским гражданством Милоша Биковича в сериале «Белый лотос». Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что HBO — частная компания, имеющая право нанимать кого хочет. «Уверен, у него будет много других интересных предложений», — отметил Песков.

Ранее в HBO приняли решение не сотрудничать с Биковичем после массовой критики в социальных сетях. Перед этим появилась информация, что сербский актер с российским гражданством сыграет русского тренера в третьем сезоне проекта.