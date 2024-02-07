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7 февраля 2024, новость

Звезда «Ведьмака» раскрыл свое отношение к постельным сценам

Генри Кавилл отметил, что современные производители кино нередко злоупотребляют подобными сценами
Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»
Генри Кавилл в сериале «Ведьмак» | Источник: Legion-Media.ru

Известный голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл раскрыл свое отношение к постельным сценам в выпуске Happy Sad Podcast.

Кавилл заявил, что современные киноделы злоупотребляют постельными сценами. Большая часть из них, по мнению актера, не несет смысла и доставляет дискомфорт на съемочной площадке.

«У вас возникает чувство: "Это действительно необходимо? Или это просто люди, на которых меньше одежды?". И вот тут ты начинаешь чувствовать себя еще более неуютно», — признался Кавилл.

При этом звезда «Ведьмака» отметил, что в некоторых случаях постельные сцены могут быть уместны и способствовать развитию сюжета.

Напомним, ранее писатель Анджей Сапковский на Vienna Comic Con высказался о выборе Генри Кавилла на роль Геральта. 

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