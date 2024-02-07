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7 февраля 2024, новость

Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»

Съемки третьего сезона популярного сериала пройдут в Таиланде
Джулиан Костов
Джулиан Костов | Источник: Legion-Media.ru

В третьем сезоне популярного сериала HBO «Белый лотос» роль, которую изначально должен был исполнить Милош Бикович, досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.

По информации от издания Deadline, он получил известность благодаря своей роли Федора Каминского в сериале от Netflix под названием «Тень и кость». Также Костов сыграл русского злодея Владимира Макарова в популярной видеоигре 2023 года Call of Duty: Modern Warfare III.

В рамках «Белого Лотоса» болгарский актер предстанет перед зрителями в образе второстепенного русского персонажа. Съемки третьего сезона запланированы на территории Таиланда.

В январе министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO, выступающему платформой для сериала, и выразило свою обеспокоенность тем, что актер Милош Бикович поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

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