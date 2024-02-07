Стало известно, кто заменит Биковича в «Белом лотосе»

Джулиан Костов | Источник: Legion-Media.ru

В третьем сезоне популярного сериала HBO «Белый лотос» роль, которую изначально должен был исполнить Милош Бикович, досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.

По информации от издания Deadline, он получил известность благодаря своей роли Федора Каминского в сериале от Netflix под названием «Тень и кость». Также Костов сыграл русского злодея Владимира Макарова в популярной видеоигре 2023 года Call of Duty: Modern Warfare III.

В рамках «Белого Лотоса» болгарский актер предстанет перед зрителями в образе второстепенного русского персонажа. Съемки третьего сезона запланированы на территории Таиланда.