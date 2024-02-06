Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг | Источник: Legion-Media.ru

Эмма Хеминг-Уиллис, супруга американского актера Брюса Уиллиса, который стремительно теряет память и владение речью, работает над книгой о нем. Выпуск запланирован на 2025 год, сообщает портал People.

«Книга вдохновлена “новообретенной ролью партнера по уходу” Эммы Хеминг-Уиллис по отношению к своему мужу после того, как в феврале 2023 года ему поставили диагноз лобно-височная деменция», — говорится в сообщении.