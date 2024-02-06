Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем

Эмма Хеминг-Уиллис, супруга американского актера Брюса Уиллиса, который стремительно теряет память и владение речью, работает над книгой о нем. Выпуск запланирован на 2025 год, сообщает портал People.
«Книга вдохновлена “новообретенной ролью партнера по уходу” Эммы Хеминг-Уиллис по отношению к своему мужу после того, как в феврале 2023 года ему поставили диагноз лобно-височная деменция», — говорится в сообщении.
Уточняется, что название будущей книги пока не озвучено. Однако известно, что она будет выглядеть как пособие для людей, чьи близкие столкнулись с деменцией.
Ранее Эмма Хеминг рассказала о трудностях семейных праздников. Кроме того, в начале января бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур показала новое фото с актером и их общей дочерью.