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6 февраля 2024, новость

Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм

Актер сообщил, что ему «помогают добрые люди», и в деньгах он не нуждается
Алексей Панин
Алексей Панин | Источник: Starface

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о своей жизни в США. О планах на карьеру в Голливуде он поговорил с автором шоу «ПопКон» Романом Качановым.

По словам Панина, он живет в Лос-Анджелесе и не нуждается в деньгах, поскольку ему «помогают добрые люди».

«Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки», — рассказал актер.

46-лентий Панин признался, что у него уже появился агент и были первые пробы в голливудский фильм.

«Притом, так получилось, что звали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне — кастинг я успешно пропустил, потому что уехал в Питтсбург с друзьями и детьми. А потом вернулся, и были пробы на английском языке», — поделился он.

Панин уточнил, что попадает под требования голливудских продюсеров, потому что у него государственные награды и он был экспертом на кинофестивалях. В театре, добавил актер, он пока работать не может, потому что у него нет соответствующего разрешения.

В декабре стало известно, что Панин подрабатывает ведущим в игре «Мафия» в одном из дорогих ресторанов США.

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