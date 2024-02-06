Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»

Никита Кологривый присоединился к актерскому составу сериала « Последний богатырь. Наследие » и сыграл сразу двух героев. Актер, уже попадавший в сказочный мир в фильме « По щучьему велению », превратился в братьев-близнецов, цыган Мико и Жико.

«Я не только впервые сыграл две роли, я перевоплотился в другую национальность: Мико и Жико — цыгане. Я получил огромное удовольствие от работы, в том числе с лошадьми, с которыми часто оказывался в кадре», — поделился актер.