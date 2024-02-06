Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»

Никита Кологривый присоединился к актерскому составу сериала «Последний богатырь. Наследие» и сыграл сразу двух героев. Актер, уже попадавший в сказочный мир в фильме «По щучьему велению», превратился в братьев-близнецов, цыган Мико и Жико.
«Я не только впервые сыграл две роли, я перевоплотился в другую национальность: Мико и Жико — цыгане. Я получил огромное удовольствие от работы, в том числе с лошадьми, с которыми часто оказывался в кадре», — поделился актер.
Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий третьего фильма сказочной вселенной «Последний богатырь: Посланник Тьмы».
8-серийная картина запланирована к выходу в 2024 году. В сериале появятся Виктор Хориняк, Эвелина Мазурина, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков и другие.