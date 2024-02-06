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6 февраля 2024, новостьСъемки

Кологривый сыграл близнецов в сериале по «Последнему богатырю»

В сериале «Последний богатырь. Наследие» актер исполнил сразу две роли
Никита Кологривый на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»
Никита Кологривый на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

Никита Кологривый присоединился к актерскому составу сериала «Последний богатырь. Наследие» и сыграл сразу двух героев. Актер, уже попадавший в сказочный мир в фильме «По щучьему велению», превратился в братьев-близнецов, цыган Мико и Жико.

«Я не только впервые сыграл две роли, я перевоплотился в другую национальность: Мико и Жико — цыгане. Я получил огромное удовольствие от работы, в том числе с лошадьми, с которыми часто оказывался в кадре», — поделился актер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий третьего фильма сказочной вселенной «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

8-серийная картина запланирована к выходу в 2024 году. В сериале появятся Виктор ХоринякЭвелина МазуринаКирилл ЗайцевЕлена ЯковлеваЮлия ПересильдАлександра УрсулякДмитрий Лысенков и другие.

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