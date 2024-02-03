Иван Янковский трогательно поздравил жену с 32-летием

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Они втайне расписались в феврале 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. У пары также есть общий ребенок — сын Олег, которого назвали в честь деда.