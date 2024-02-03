Иван Янковский трогательно поздравил жену с 32-летием

Актер Иван Янковский поздравил жену, актрису Диану Пожарскую с днем рождения.
Янковский поделился архивным фото с актрисой в соцсетях. Она позировала в серой толстовке с капюшоном. Актер обнимал жену сзади. Трогательным общим фото он поздравил ее с 32-летием.
«С днем рождения, конишуа», — написал Янковский.
Недавно пара появилась вместе на красной дорожке премии «Золотой орел». Актер был номинирован как лучший актер онлайн-сериала два раза: за проекты «Фишер» и «Плейлист волонтера».
Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Они втайне расписались в феврале 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. У пары также есть общий ребенок — сын Олег, которого назвали в честь деда.
Ранее Янковский ответил на критику Никиты Кологривого в адрес советских актеров.