Раскрыт сюжет фильма, для которого ДиКаприо перевоплотился в хиппи

Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Раскрыт сюжет нового фильма Пола Томаса Андерсона, в котором снимается актер Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает портал World Of Reel.

Издание узнало, что ДиКаприо перевоплотится в хиппи для экранизации книги Томаса Пинчона «Вайнленд».

Сюжет «Вайнленда» разворачивается в 1984 году, после переизбрания президента США Рональда Рейгана. Главный герой Зойд Виллер — бывший хиппи, которого настигают проблемы из прошлого. Уточняется, что действие будет перенесено в настоящее время.

Накануне 49-летний Леонардо ДиКаприо переоделся в образ бездомного человека для роли в новом фильме Андерсона. На съемочной площадке голливудский актер был запечатлен в грязной одежде. Артист надел темно-серую футболку, красный длинный халат в клетку, синие джинсы, кроссовки с оранжевой подошвой, черную шапку и солнцезащитные очки.