Трейлер дня: «Постучись в мою дверь в Москве» с нашими Эдой и Серканом

Вышел трейлер сериала «Постучись в мою дверь в Москве», который является российской адаптацией популярного во всем мире турецкого романтического хита «Постучись в мою дверь». Место Керема Бюрсина в отечественной версии занял Никита Волков, а Ханде Эрчел сменила Лиана Гриба.
Сюжет сериала строится вокруг студентки-отличницы Саши Гордеевой и успешного владельца крупного архитектурного бюро Сергея Градского. Стипендию девушки аннулировали без объяснения причин, и теперь она полна решимости отомстить Градскому, из-за которого это произошло. Но их знакомство заканчивается тем, что Саша не только восстанавливается на курсе, но и получает хорошую работу. Кроме того, она два месяца должна будет притворяться девушкой Градского, чтобы вызвать ревность у его бывшей.
«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Это решение развязало мне руки, я был свободен в работе над образом. У меня был только сценарий и мое видение, которое, в случае чего, аккуратно мог поправить режиссер», — рассказывает Никита Волков.
В сериале также снялись Екатерина Волкова, Анна Невская, Леонтий Канделаки, Влад Соколовский и Марина Кравец. Режиссером стал Всеволод Аравин, поставивший сериалы «Господа-товарищи».
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.