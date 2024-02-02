Трейлер дня: «Постучись в мою дверь в Москве» с нашими Эдой и Серканом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356166&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сюжет сериала строится вокруг студентки-отличницы Саши Гордеевой и успешного владельца крупного архитектурного бюро Сергея Градского. Стипендию девушки аннулировали без объяснения причин, и теперь она полна решимости отомстить Градскому, из-за которого это произошло. Но их знакомство заканчивается тем, что Саша не только восстанавливается на курсе, но и получает хорошую работу. Кроме того, она два месяца должна будет притворяться девушкой Градского, чтобы вызвать ревность у его бывшей.

«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Это решение развязало мне руки, я был свободен в работе над образом. У меня был только сценарий и мое видение, которое, в случае чего, аккуратно мог поправить режиссер», — рассказывает Никита Волков.