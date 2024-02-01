Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии

Актриса Лили Рейнхарт призналась в TikTok, что ей диагностировали алопецию.
Заболевание характеризируется выпадением волос, которое приводит к их частичному или полному исчезновению с тела. Рейнхарт отметила, что узнала о своем диагнозе в разгар тяжелого депрессивного эпизода.
Рейнхарт пошутила, что теперь красный свет, который используется для лечения кожных заболеваний и облысения, стал ее новым лучшим другом.
В сентябре 2023 года Лили Рейнхарт призналась, что у нее дисморфия тела. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.
Лили Рейнхарт наиболее известна по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердэйл». Она также снялась в проектах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Хороший сосед».
С 2017 по 2020 год Рейнхарт встречалась с актером Коулом Спроусом. Причиной разрыва назвали ухудшение взаимоотношений после карантина.