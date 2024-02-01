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1 февраля 2024, новость

Марго Робби впервые высказалась об «Оскаре»

Актриса заявила, что на премию нужно было номинировать режиссера «Барби»
Грета Гервиг и Марго Робби
Грета Гервиг и Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Марго Робби прокомментировала отсутствие режиссера Греты Гервиг в номинациях на премию «Оскар». Знаменитость высказалась на специальном показе фильма «Барби». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марго Робби встала на защиту режиссера и заявила, что кандидатуру Греты Гервиг должны были выдвинуть на премию «Оскар».

«Я думаю, что Грету следует номинировать в качестве режиссера, потому что то, что она сделала, — это вещь, которая бывает раз в карьере, раз в жизни», — сказала Марго Робби.

При этом голливудская актриса не стала комментировать то, что ее не включили в список претендентов на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Барби».

Ранее Райан Гослинг резко отреагировал на новость о том, что актрису Марго Робби и режиссера Грету Гервиг не номинировали на премию «Оскар» за работу над фильмом «Барби». Он заявил, что разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила их вклад.

«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, которые были больше всех ответственны за этот исторический, всемирно известный фильм», — говорится в официальном сообщении Гослинга.

Ранее стал известен список номинантов премии «Оскар», церемония награждения которого состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. Картина «Барби» стала кандидатом в шести номинациях — «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».

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