Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Ржавчина» в 2021 году, передает РИА «Новости».

Согласно документу, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мехико, фигурант не признал вину по всем пунктам.

Актер также отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.

Ранее Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения по факту непредумышленного причинения смерти.