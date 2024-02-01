Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году

Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Ржавчина» в 2021 году, передает РИА «Новости».
Согласно документу, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мехико, фигурант не признал вину по всем пунктам.
Актер также отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.
Ранее Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения по факту непредумышленного причинения смерти.
Напомним, в начале 2023 года с голливудского актера Алека Болдуина были сняты обвинения в непредумышленном убийстве. В 2021 году на съемках фильма «Ржавчина» произошла трагедия: Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета в оператора, украинку Галину Хатчинс, также был ранен режиссер Джоэл Соуз. Болдуин отрицал свою вину и настаивал, что не нажимал на курок.