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31 января 2024, новость

Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»

Актриса рассказала о размышлениях дочери Гарику Харламову
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети

Кристина Асмус опубликовала фрагмент переписки с бывшим мужем Гариком Харламовым. Актриса записала ему голосовое сообщение, в котором рассказала о том, что их совместная дочь Настя думала, что у Асмус есть «Оскар».

«Мы послушали речь Брендана Фрейзера на “Оскаре”. Мы посмотрели, и Настя говорит: “Мама, у тебя же тоже “Оскар” есть”. Я смеюсь, до слез. Настя говорит: “Он же дома стоит”. Так-то у тебя дома мой “Оскар”, если что. Будь аккуратен с ним, протирай его тряпочкой иногда, пожалуйста», — сообщила Асмус бывшему мужу.

Дочь актрисы удивилась, что дома стоит ненастоящая статуэтка. Девочка считает, что с такой внушительной творческой биографией мама уже давно должна иметь престижную премию.

«В смысле он ненастоящий? Я всю жизнь думала, что он настоящий. Почему ему дали “Оскар”, а тебе не дали? Хотя у тебя сто миллиардов фильмов», — возмутилась Харламова-младшая.

Асмус пообещала все объяснить наследнице. Гарик Харламов тоже посмеялся над этой историей.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году после семи лет отношений. Недавно они вместе отметили день рождения общей дочери Насти — в начале января ей исполнилось десять лет.

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