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30 января 2024, новость

Сборы кинотеатров в России за 20 лет выросли в пять раз

Глава Минкульта сравнила показатели в выступлении на пленарном заседании
Ольга Любимова
Ольга Любимова

Бокс-офис российских кинотеатров за 20 лет вырос в пять раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

«За 20 лет кинотеатральные сборы увеличились в пять раз и составили в 2023 году более 40 млрд рублей», — рассказала глава Минкульта на пленарном заседании дня ведомства.

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2004 году составили 6,98 млрд рублей, а в 2023 году — 40,7 млрд рублей.

«Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% больше тех кассовых сборов периода 2015−2019 годов», — сравнила показатели Любимова.

При этом с 2002 года по 2023 год посещать отечественное кино зрители стали в 40 раз чаще — их количество увеличилось с 2,5 млн до 91 млн 300 тысяч человек в год.

Министр подчеркнула, что, несмотря на уход голливудских компаний с российского кинорынка, зрителям есть что посмотреть и есть где это сделать.

Число кинотеатров, добавила она, с 2000 до 2023 год выросло в 12 раз — с 181 заведений до 2284.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что России нужно увеличить выпуск фильмов до 300 в год.

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