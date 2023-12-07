Ксения Бородина примерила образ из сериала «Слово пацана»

Ксения Бородина опубликовала в личном блоге видео, на котором она запечатлена в спортивном костюме и шапке. На ролик наложен отрывок из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где Вова Адидас (Иван Янковский) исключает Кирилла (Никита Манец) из группировки за то, что он бросил умирать товарища Мишу (Ярослав Могильников).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239820&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бородина иронизировала, представляя, что так же будет отвечать журналистам. «Когда на дорожке подошли брать интервью», — подписала ролик телеведущая.

Поклонники оценили шутку звезды и прозвали ее «Ксюха Адидас». Напомним, премьера многосерийной криминальной драмы состоялась в начале ноября. За месяц сериал стал одним из самых обсуждаемых: кто-то в восторге от новой работы Жоры Крыжовникова, а кто-то критикует ее, отмечая, что после просмотра многие начнут романтизировать бандитизм.