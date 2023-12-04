Бородина похвасталась фото со звездой «Постучись в мою дверь»

Ксения Бородина опубликовала серию фото, которые были сделали на кинопремии «Золотая бабочка», проходившей в Стамбуле. На одном из снимков 40-летняя телеведущая запечатлена с 36-летним Керемом Бюрсином, знакомым зрителям по роли Серкана Болата в турецком телехите «Постучись в мою дверь».

<div id="vk_post_-48064554_30382"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30382", -48064554, 30382, 'r2zDILISMZCjmsYrt3xVcIW5o0Y'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также она сделала фото со звездами сериала «Зимородок» — Афрой Сарачоглу, Бериль Позам, Эрсином Аричи. На одном из кадров телеведущая запечатлена и с Небахат Чехре, которая сыграла Валиде Султан в сериале «Великолепный век».

«Очень красивый вечер в Стамбуле. На премии “Золотая бабочка”», — подписала снимки Бородина.

Поклонники телеведущей восхитились ее образом и признались, что очень рады за нее. «Фанатка, которая смогла», — написал один из пользователей сети.