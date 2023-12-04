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4 декабря 2023, новость

Бородина похвасталась фото со звездой «Постучись в мою дверь»

Телеведущая встретила Керема Бюрсина на турецкой кинопремии «Золотая бабочка»

Ксения Бородина опубликовала серию фото, которые были сделали на кинопремии «Золотая бабочка», проходившей в Стамбуле. На одном из снимков 40-летняя телеведущая запечатлена с 36-летним Керемом Бюрсином, знакомым зрителям по роли Серкана Болата в турецком телехите «Постучись в мою дверь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также она сделала фото со звездами сериала «Зимородок» — Афрой Сарачоглу, Бериль Позам, Эрсином Аричи. На одном из кадров телеведущая запечатлена и с Небахат Чехре, которая сыграла Валиде Султан в сериале «Великолепный век».

«Очень красивый вечер в Стамбуле. На премии “Золотая бабочка”», — подписала снимки Бородина.

Поклонники телеведущей восхитились ее образом и признались, что очень рады за нее. «Фанатка, которая смогла», — написал один из пользователей сети.

Напомним, Ксения Бородина — поклонница турецких сериалов и актеров. Ранее ей посчастливилось сделать фото с Бураком Озчивитом, которым она стала восхищаться после просмотра сериала «Черная любовь».

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