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7 декабря 2023, фоторепортажСъемки

Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала

Актеры появятся в приквеле «13 клинической», где главную роль исполнил Данила Козловский
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Павел Прилучный и Виктория Исакова приступили к съемкам в приквеле сериала «13 клиническая» — «13 клиническая. Начало». Действие многосерийного фильма происходит в 1976 году, за 50 лет до истории, показанной в первом сезоне. Новый сериал расскажет, как обычный научно-исследовательский институт превратился в самую загадочную больницу страны.

По сюжету, 13 клинической больницы еще не существует, и люди только начинают знакомиться со сверхъестественными явлениями. В СССР ищут врачей, которые готовы выйти за рамки привычной медицины.

В их числе оказывается психоневролог Яна, которая переживает семейную драму. Пытаясь спасти Брежнева, который контактировал с демоном, она узнает, что ее сын оказался в заложниках у Люцифера. Теперь ей нужно не только спасти ребенка, став сосудом для демона, но и вступить в должность главного врача первой в мире мистической больницы.

Яне и ее коллегам придется приложить немало сил, чтобы освоить новые методы лечения, а руководству страны предстоит выяснить, возможно ли использовать  сверхъестественные явления для обороны от внешних угроз.

Режиссер Илья Ермолов подчеркивает, что «13 клиническая. Начало» — это новая история с особым антуражем и манерой повествования, поэтому он с радостью принял участие в создании проекта. «Основная сложность в том, чтобы, опираясь на успех первого сезона, сделать вторую часть еще более интересной и совсем не похожей на предыдущую. Для этого нам предстоит погрузиться в советскую эпоху с ее героями, костюмами, декорациями и атмосферой, а главное — раскрыть секреты 13 клинической и рассказать, как все начиналось», — отметил Ермолов.

Напомним, его предшественником в режиссерском кресле был Клим Козинский, а главные роли в оригинальном проекте исполнили Данила Козловский, Паулина Андреева, Нино Нинидзе.

В новом сериале, помимо Прилучного и Исаковой, снялись Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Татьяна Владимирова, Арина Нестерова, Светлана Степанковская и другие.

Премьера многосерийного фильма «13 Клиническая. Начало» состоится в онлайн-кинотеатре «Иви». Точная дата пока не сообщается.

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