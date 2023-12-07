Прилучный с усами, Исакова в халате: первые кадры со съемок нового сериала

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Павел Прилучный и Виктория Исакова приступили к съемкам в приквеле сериала «13 клиническая» — «13 клиническая. Начало». Действие многосерийного фильма происходит в 1976 году, за 50 лет до истории, показанной в первом сезоне. Новый сериал расскажет, как обычный научно-исследовательский институт превратился в самую загадочную больницу страны.

По сюжету, 13 клинической больницы еще не существует, и люди только начинают знакомиться со сверхъестественными явлениями. В СССР ищут врачей, которые готовы выйти за рамки привычной медицины.

В их числе оказывается психоневролог Яна, которая переживает семейную драму. Пытаясь спасти Брежнева, который контактировал с демоном, она узнает, что ее сын оказался в заложниках у Люцифера. Теперь ей нужно не только спасти ребенка, став сосудом для демона, но и вступить в должность главного врача первой в мире мистической больницы.

Яне и ее коллегам придется приложить немало сил, чтобы освоить новые методы лечения, а руководству страны предстоит выяснить, возможно ли использовать сверхъестественные явления для обороны от внешних угроз.

Режиссер Илья Ермолов подчеркивает, что «13 клиническая. Начало» — это новая история с особым антуражем и манерой повествования, поэтому он с радостью принял участие в создании проекта. «Основная сложность в том, чтобы, опираясь на успех первого сезона, сделать вторую часть еще более интересной и совсем не похожей на предыдущую. Для этого нам предстоит погрузиться в советскую эпоху с ее героями, костюмами, декорациями и атмосферой, а главное — раскрыть секреты 13 клинической и рассказать, как все начиналось», — отметил Ермолов.

Напомним, его предшественником в режиссерском кресле был Клим Козинский, а главные роли в оригинальном проекте исполнили Данила Козловский, Паулина Андреева, Нино Нинидзе.