Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры

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В Москве завершились съемки новой семейной комедии «Многодетство», одну из ролей в которой сыграла Нелли Уварова.

Звезда телехита «Не родись красивой», недавно преобразившаяся для нового сезона «Содержанок» в строгую бизнес-леди с платиновой стрижкой, вновь удивит зрителей — она появится в кадре в образе провинциального участкового. Судя по кадрам со съемок, героиня Уваровой беременна.

В центре сюжета проекта — большая и дружная семья Герасимовых, глава которой — отец пятерых детей Павел, мечтающий о шестом. Счастью большого семейства мешает маленькая квартира, в которой они живут. Герой вдохновляется на создание жилого комплекса для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как возможность привлечь внимание к проекту.

Павел, не готовый идти на сделки с совестью, принимает решение продать квартиру и уехать из города, поселиться в старом доме, где когда-то жили предки Павла, и построить свой «Ковчег».