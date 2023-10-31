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31 октября 2023, новостьСъемки

Нелли Уварова появится в неожиданном образе в сериале: первые кадры

Звезда «Не родись красивой» сыграет провинциального участкового
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В Москве завершились съемки новой семейной комедии «Многодетство», одну из ролей в которой сыграла Нелли Уварова.

Звезда телехита «Не родись красивой», недавно преобразившаяся для нового сезона «Содержанок» в строгую бизнес-леди с платиновой стрижкой, вновь удивит зрителей — она появится в кадре в образе провинциального участкового. Судя по кадрам со съемок, героиня Уваровой беременна.

В центре сюжета проекта — большая и дружная семья Герасимовых, глава которой — отец пятерых детей Павел, мечтающий о шестом. Счастью большого семейства мешает маленькая квартира, в которой они живут. Герой вдохновляется на создание жилого комплекса для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как возможность привлечь внимание к проекту.

Павел, не готовый идти на сделки с совестью, принимает решение продать квартиру и уехать из города, поселиться в старом доме, где когда-то жили предки Павла, и построить свой «Ковчег».

В сериале также снялись Антон Батырев, Полина Лазарева, Капитолина Соболь, Владимир Гостюхин и другие. Режиссером проекта выступил Роман Самгин («Везучий случай», «Стройка»).

Многосерийная комедия «Многодетство» выйдет в 2024 года в онлайн-кинотеатре Start. Точная дата пока не сообщается.

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