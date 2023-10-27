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27 октября 2023, новость

85-летний Энтони Хопкинс сыграл Зигмунда Фрейда

Опубликован первый тизер-трейлер фильма «По Фрейду»

Киностудия Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «По Фрейду». 

Роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд.

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В трейлере Фрейд и Льюис спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны. Основой фильма «По Фрейду» стала одноименная пьеса Марка Ст. Джермейна. Режиссером выступил Мэтт Браун, известный по ленте «Человек, который познал бесконечность».

Сюжет картины затрагивает последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В его центре — встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.

В российский прокат картина выйдет 21 марта 2024 года.

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