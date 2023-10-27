85-летний Энтони Хопкинс сыграл Зигмунда Фрейда

В трейлере Фрейд и Льюис спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны. Основой фильма «По Фрейду» стала одноименная пьеса Марка Ст. Джермейна. Режиссером выступил Мэтт Браун, известный по ленте « Человек, который познал бесконечность ».

Сюжет картины затрагивает последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В его центре — встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.