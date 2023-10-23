Светлана Ходченкова впечатлила поклонников смелыми фото

Светлана Ходченкова опубликовала в личном блоге новые фото. На них 40-летняя актриса позирует на фоне леса в вязаном кардигане на голое тело. Актриса выложила снимки без подписи.
Зато поклонники оценили кадры, отметив, что звезда сериала «Актрисы» в таком образе похожа на лесную нимфу. Правда, некоторые подписчики посоветовали ей одеваться потеплее в такую погоду.
Напомним, Светлана Ходченкова — актриса театра и кино, знакомая зрителям по таким проектам, как «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Метод Лавровой», «Служебный роман. Наше время» и многим другим.
Ранее Светлана Ходченкова показала, как танцует на пилоне.