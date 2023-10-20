Наверх
20 октября 2023, новость

Хабенский «крайне удивлен», что возглавил рейтинг лучших актеров по опросу ВЦИОМ

По словам народного артиста, он сейчас не так активно снимается в кино
Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель — директор Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Константин Хабенский признался: он был искренне удивлен тому, что возглавил рейтинг лучших актеров страны по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Я был крайне удивлен. Искренне крайне удивлен», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Народный артист РФ пояснил, что сейчас не так активно снимается в кино. «Полтора года не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают», — добавил он.

Согласно опросу ВЦИОМ, Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). Уточняется, что заслуги Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% против 7% среди мужчин) и респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (18%). 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Константин Хабенский
Сергей Безруков
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Владимир Машков
Звезда «Реальных пацанов» ушел из проекта из-за слов Хабенского
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото
Куценко вспомнил, как отказался от роли в фильме с Брэдом Питтом
Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма
Константин Хабенский заявил о возвращении в кино
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Хабенский учредил премию Художественного театра
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Борисов и Дюжев снимутся в новых «Бременских музыкантах»
Исакова и Хабенский играют родителей Алисы Селезневой: первые кадры
Названа самая успешная покойная знаменитость
Названы самые пересматриваемые сцены советского кино
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию
Хабенский и Стоянов снимутся в адаптации «Бременских музыкантов»
«Доиграл»: Белый подтвердил слухи об уходе из МХТ и эмиграции
СМИ: актер Анатолий Белый уволился из МХТ и уехал из России
Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России
Хабенский: «Тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать»
Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ
Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма
Хабенский вернул Мороз в МХТ и разрешил Богомолову открыть сезон
Хабенский вернул спектакль Богомолова в МХТ им. Чехова
Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Названа самая богатая актриса мира
Хабенский оценил идею продолжения «Дозоров»
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Названа самая узнаваемая киноцитата
Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры
Новые трейлеры
Солтберн
Трейлер (англ.)
Цикады
Трейлер
Слово пацана. Кровь на асфальте
Трейлер
Каникулы
Трейлер
Три мушкетера: Миледи
Трейлер (фр., англ.суб.)
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Феррари
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь