Хабенский «крайне удивлен», что возглавил рейтинг лучших актеров по опросу ВЦИОМ

Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель — директор Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Константин Хабенский признался: он был искренне удивлен тому, что возглавил рейтинг лучших актеров страны по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Я был крайне удивлен. Искренне крайне удивлен», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Народный артист РФ пояснил, что сейчас не так активно снимается в кино. «Полтора года не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают», — добавил он.