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18 октября 2023, новость

Александр Васильев высказался о новом ведущем «Модного приговора»

Бывший ведущий шоу сообщил, что решение покинуть пост было принято по обоюдному согласию
Александр Васильев | Источник: PersonaStars

Историк моды Александр Васильев в беседе с news.ru предположил, что на его место ведущего шоу «Модный приговор» рассматривают нескольких кандидатов.

«Пока это тайна, мы будем смотреть. Решение будет принято коллегиально "Первым каналом", который, я уверен, выберет более достойных. Я думаю, что это будет не один человек, а сменяющиеся люди», — заявил Васильев.

В разговоре с «Радиоточкой НСН» историк моды подчеркнул, что решение покинуть пост ведущего телешоу было принято по обоюдному согласию. По словам Васильева, есть некие обстоятельства, которые не позволяют ему вернуться в кресло ведущего «Модного приговора». Однако историк моды не исключил вероятности того, что может появиться в некоторых выпусках в качестве гостя программы.

«Это мое любимое шоу! Я очень счастлив, что это шоу возвращается. Сегодня я воспринимаю эту новость с большой радостью и гордостью за то, что те почти 14 лет, которые я потратил и был главным судьей этого шоу, не прошли даром», — сказал Васильев.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном возвращении «Модного приговора» в эфир «Первого канала». Экс-сотрудник телеканала рассказал, что съемки программы должны стартовать в конце октября.

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