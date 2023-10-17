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17 октября 2023, новость

Сын Гагариной появился на премьере с победительницей «Голоса»

Андрей Кислов и Виктория Соломахина, подопечная певицы, вышли вместе в свет
Андрей Кислов и Виктория Соломахина

Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной и актера Петра Кислова, посетил премьеру иммерсивного танцевального шоу «Девочка со спичками». Компанию 16-летнему наследнику звезды составила 19-летняя Виктория Соломахина, победительница 11-го сезона шоу «Голос».

Известно, что наставницей певицы была Гагарина. После проекта Соломахина иногда принимает участие в концертах звезды. Например, недавно они вместе исполнили песню «Колыбельная» на концерте Полины Гагариной в Новосибирске. Им аккомпанировал Кислов, которому в тот день исполнилось 16 лет.

После совместного светского выхода молодых людей заподозрили в романе. Они пока не комментируют эти домыслы.

Напомним, Полина Гагарина родила Андрея от актера Петра Кислова, с которым познакомилась во время учебы в Школе-студии МХАТ. После расставания звезды сохранили дружеские отношения. Андрей Кислов также увлекается музыкой и иногда выступает вместе со знаменитой мамой.

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