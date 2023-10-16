Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала

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Действие в новых сериях будет разворачиваться спустя год после событий второго сезона. Управлением по распределению душ (УПРД) руководит Валентина Петровна (Ирина Розанова). У Люды (Дарья Мельникова) и Максима (Павел Прилучный) родился сын, и герои наконец-то играют свадьбу. Однако заявившиеся на торжество незваные гости — Люцифер (Равшана Куркова) и архангел Гавриил (Сергей Новосад) — сообщают о возникших у УПРД проблемах.

Теперь Максиму с помощью новых сотрудников инстанции предстоит найти и отправить по назначению – в рай или в ад – получивших каким-то образом сто лет назад продление жизни.

«Это было, как всегда, драйвово! — делится впечатлениями Павел Прилучный. — Работалось легко, на кураже. По-другому на этом проекте не бывает. Прекрасный сценарий, великолепные партнеры, отличный режиссер и лучшая команда!»