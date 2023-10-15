Наверх
15 октября 2023, новость

Против победителя «Танцев» возбудили уголовное дело

Mash: полиция возбудила уголовное дело против танцора Дмитрия Щебета
Дмитрий Щебет

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ против победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета. Об этом сообщает Mash.

Из-за обвинений в хранении наркотиков Щебету грозит до трех лет тюрьмы, отмечает издание.

В ночь на 14 октября 2023 года сотрудники ДПС остановили такси на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя и задали сидевшему на пассажирском сиденье танцору вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от содержимого.

Артиста задержали и увезли в отдел, при себе у него обнаружили 10 граммов запрещенного вещества.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Родные люди — Трейлер
Проклятие
Проклятие — Трейлер (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер №2 (англ.)
Новогодний шеф
Трейлер
Лео
Трейлер (англ.)
Теория больших денег
Трейлер
Трудные подростки
Тизер (5 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь