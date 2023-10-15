Против победителя «Танцев» возбудили уголовное дело

В ночь на 14 октября 2023 года сотрудники ДПС остановили такси на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя и задали сидевшему на пассажирском сиденье танцору вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от содержимого.