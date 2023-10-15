Против победителя «Танцев» возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ против победителя третьего сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета. Об этом сообщает Mash.
Из-за обвинений в хранении наркотиков Щебету грозит до трех лет тюрьмы, отмечает издание.
В ночь на 14 октября 2023 года сотрудники ДПС остановили такси на Звенигородском шоссе. Они проверили документы у водителя и задали сидевшему на пассажирском сиденье танцору вопрос о наличии у него запрещенных веществ. Правоохранители утверждают, что Щебет нервничал и после просьбы выйти из машины попытался засунуть руку в карман и избавиться от содержимого.
Артиста задержали и увезли в отдел, при себе у него обнаружили 10 граммов запрещенного вещества.