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13 октября 2023, новость

На Константина Ивлева подали в суд

Сообщается, что компания ведущего популярных кулинарных шоу не доплатила организаторам после фестиваля в Екатеринбурге
Константин Ивлев | Источник: Legion-Media.ru

Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на компанию шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Агентство потребовало с фирмы Ивлева 664 тысячи рублей. По данным издания, именно эту сумму компания шеф-повара не доплатила организаторам после фестиваля в Екатеринбурге. На мероприятии телеведущий вместе со своей командой приготовил 50 килограммов пельменей и сделал рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Последнее блюдо вошло в книгу рекордов России.

В сентябре Ивлев отсудил у производителя колбас 3,5 миллиона рублей. Телеведущий подал в суд на фирму «Мясницкий ряд» за использования его снимков на их продукции, а именно на упаковках с сосисками.

Ивлев договаривался с компанией только на фотосессию и видеоролики для рекламной кампании. Ему заплатили 8,5 миллиона рублей за пять съемочных дней.

Ивлев начал работать в ресторанной индустрии в 1993 году. Он проходил профессиональные стажировки по всему миру и работал в «Мишленовских» ресторанах Швеции. В 2010 году Ивлев стал работать на телевидении.

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